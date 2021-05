Il primo anno di Nina Speranza e la dedica di mamma Cristina Marino (Di venerdì 21 maggio 2021) Nessuna foto in cui si veda il viso, nessuna eccezione alla regola della privacy. Cristina Marino, per festeggiare il primo anno di Nina Speranza, non ha deviato dal percorso scelto insieme a Luca Argentero, quando, il 20 maggio 2020, la coppia è diventata genitore. «Un anno fa a quest’ora, ero gonfia come la palla su cui ero seduta. Ero spaventata, ma piena di emozione, entusiasmo ed energia. Non lo sapevo ancora amore, ma quell’energia eri tu», ha scritto su Instagram la compagna dell’attore, pubblicando una serie di foto di sé e della sua bambina, la prima. Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 maggio 2021) Nessuna foto in cui si veda il viso, nessuna eccezione alla regola della privacy. Cristina Marino, per festeggiare il primo anno di Nina Speranza, non ha deviato dal percorso scelto insieme a Luca Argentero, quando, il 20 maggio 2020, la coppia è diventata genitore. «Un anno fa a quest’ora, ero gonfia come la palla su cui ero seduta. Ero spaventata, ma piena di emozione, entusiasmo ed energia. Non lo sapevo ancora amore, ma quell’energia eri tu», ha scritto su Instagram la compagna dell’attore, pubblicando una serie di foto di sé e della sua bambina, la prima.

