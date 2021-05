Il Piano Strategico di Unieuro sarà presentato il 10 Giugno (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A., il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è riunito sotto la presidenza di Stefano Meloni e ha analizzato le linee guida preliminari del Piano Strategico che sarà successivamente oggetto di analisi nella sua interezza ed approvazione da parte del Consiglio nelle prossime settimane. La Società prevede pertanto di convocare un evento virtuale dedicato alla comunità finanziaria ad oggi previsto per la data del 10 Giugno 2021 al fine di presentare il suddetto Piano. Eventuali modifiche di data verranno prontamente comunicate. Il Consiglio di amministrazione ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione relativa all’anno fiscale 2021/2022 e sui compensi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Consiglio di Amministrazione diS.p.A., il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, si è riunito sotto la presidenza di Stefano Meloni e ha analizzato le linee guida preliminari delchesuccessivamente oggetto di analisi nella sua interezza ed approvazione da parte del Consiglio nelle prossime settimane. La Società prevede pertanto di convocare un evento virtuale dedicato alla comunità finanziaria ad oggi previsto per la data del 102021 al fine di presentare il suddetto. Eventuali modifiche di data verranno prontamente comunicate. Il Consiglio di amministrazione ha altresì approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazione relativa all’anno fiscale 2021/2022 e sui compensi ...

