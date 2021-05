(Di venerdì 21 maggio 2021) Per la rubrica “Il” l’editorialista Italpress, Franco Zuccalà, presenta l’ultimo turno di campionato a partire dalla sfida del Gewiss Stadium decisiva per l’accesso alla massima competizione europea. fz/glb/r su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Il pallone racconta – Atalanta-Milan per la Champions - blogsicilia : #notizie #sicilia Il pallone racconta - Coppa Italia alla Juventus - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Il pallone racconta - Coppa Italia alla Juventus - - LaNotifica : Il pallone racconta – Coppa Italia alla Juventus - Italpress : Il pallone racconta – Coppa Italia alla Juventus -

Ultime Notizie dalla rete : pallone racconta

Il Cittadino on line

Un ragazzo comune, con la passione per il, un rapporto da risolvere con il padre scontroso ... Il divin codino è piuttosto un dramma, un film introspettivo cheappunto un'ossessione e ...In un'intervista a La Gazzetta dello Sport , il centrocampista dell'Udinese sitra ... Recuperare unè bellissimo e questo conta. Ecco, se devo dire una cosa, lavoro per migliorarmi e ...Castori al Corsport: «Contano i tiri in porta non la costruzione dal basso. Guardiola giocava così perché Xavi Iniesta e Messi» ...Il calcio, osserva Rampoldi, «è uno sport romantico, con alcuni giocatori che diventano eroi, su cui i tifosi proiettano una parte di sè. Roby è così amato perchè ha sperimentato il dolore e ne è venu ...