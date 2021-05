Il padrino – Parte terza: Al Pacino rischiò di non apparire nel film (Di venerdì 21 maggio 2021) Al Pacino, interprete di Michael Corleone ne Il padrino - Parte terza, rischiò brevemente di non apparire nel film: ecco perché. Al Pacino, interprete di Michael Corleone, rischiò brevemente di non apparire proprio ne Il padrino - Parte terza. Questo fu per via di una disputa legata ai compensi: l'attore aveva ricevuto un'offerta di cinque milioni di dollari, ma lui ne voleva sette, con in più una percentuale degli incassi. Francis Ford Coppola gli rispose che avrebbe riscritto la sceneggiatura, facendo sì che il film iniziasse con il funerale di Michael. A quel punto Pacino accettò l'offerta iniziale. Nonostante ciò non furono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021) Al, interprete di Michael Corleone ne Ilbrevemente di nonnel: ecco perché. Al, interprete di Michael Corleone,brevemente di nonproprio ne Il. Questo fu per via di una disputa legata ai compensi: l'attore aveva ricevuto un'offerta di cinque milioni di dollari, ma lui ne voleva sette, con in più una percentuale degli incassi. Francis Ford Coppola gli rispose che avrebbe riscritto la sceneggiatura, facendo sì che iliniziasse con il funerale di Michael. A quel puntoaccettò l'offerta iniziale. Nonostante ciò non furono ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il padrino – Parte terza: Al Pacino rischiò di non apparire nel film - friscianna : @caravaggio56 @LuisaCMoon @marattin Veramente gia governano allegramente con lega e forza Italia. D'altra parte Ver… - verderameblu : RT @frandemartino: Dopo 2 minuti di trailer direi che possiamo serenamente archiviare la reunion di Friends tra le cose che non sono mai es… - demotivatrice10 : RT @frandemartino: Dopo 2 minuti di trailer direi che possiamo serenamente archiviare la reunion di Friends tra le cose che non sono mai es… - frandemartino : Dopo 2 minuti di trailer direi che possiamo serenamente archiviare la reunion di Friends tra le cose che non sono m… -