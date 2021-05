Il mondo sta entrando nell’era delle pandemie. Gli scienziati avvertono l’Ue: “Nessun Paese sarà al sicuro fino a quando tutti i Paesi non lo saranno” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il mondo sta entrando in una “age of pandemics”. L’avvertimento è contenuto nel rapporto, redatto da 26 scienziati provenienti da tutto il mondo pubblicato sul sito della Commissione Europea in occasione del Global Health Summit in corso a Roma e rilanciato dall’Istituto superiore di Sanità (qui il documento). “Nessun Paese sarà al sicuro fino a quando tutti i Paesi non lo saranno”. Gli esperti del Global Health Summit Scientific Expert Panel, co presieduto da Peter Piot, special adviser della presidente Ursula Von der Leyen e dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, hanno elaborato un vero e proprio decalogo sulla base delle evidenze disponibili con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilstain una “age of pandemics”. L’avvertimento è contenuto nel rapporto, redatto da 26provenienti da tutto ilpubblicato sul sito della Commissione Europea in occasione del Global Health Summit in corso a Roma e rilanciato dall’Istituto superiore di Sanità (qui il documento). “alnon lo”. Gli esperti del Global Health Summit Scientific Expert Panel, co presieduto da Peter Piot, special adviser della presidente Ursula Von der Leyen e dal presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, hanno elaborato un vero e proprio decalogo sulla baseevidenze disponibili con ...

Advertising

Avvenire_Nei : Sta bene il neonato di 2 mesi salvato nella foto simbolo a Ceuta - amnestyitalia : ??ULTIM'ORA Il parlamento europeo ha appena votato a favore del #TripsWaiver. Il supporto per un vaccino accessibile… - Agenzia_Ansa : Il mondo sta entrando in una 'age of pandemics', l'età delle pandemie. Lo afferma il panel di 26 scienziati di tutt… - ElizabethRavag1 : RT @AmbrosinoSalva3: Non è terrorismo questo? L'allarme degli scienziati: «Il mondo sta entrando nell'era delle pandemie» - Marisab79879802 : RT @IlariaBifarini: Summit salute: “Il mondo sta entrando nell’età delle pandemie”. No, il mondo è entrato nell’era delle profezie autoavve… -