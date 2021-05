Il ministro Giovannini dialoga col presidente di Confindustria Bergamo Scaglia (Di venerdì 21 maggio 2021) Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini affronta le tematiche legate a ‘Infrastrutture e sviluppo sostenibile‘ nel corso dell’evento in programma oggi, venerdì 21 maggio dalle 18.30 alle 19.30. In dialogo con il presidente di Confindustria Bergamo Stefano Scaglia e con Gianmaria Martini dell’Università degli studi di Bergamo, il ministro approfondirà nel corso del suo intervento i diversi aspetti del percorso intrapreso dal dicastero di cui è alla guida, alla luce dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del programma Next Generation EU e del Green Deal Europeo, anche con uno specifico riferimento al contesto bergamasco. L’evento è fruibile on line da parte del pubblico in diretta streaming ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildelle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enricoaffronta le tematiche legate a ‘Infrastrutture e sviluppo sostenibile‘ nel corso dell’evento in programma oggi, venerdì 21 maggio dalle 18.30 alle 19.30. In dialogo con ildiStefanoe con Gianmaria Martini dell’Università degli studi di, ilapprofondirà nel corso del suo intervento i diversi aspetti del percorso intrapreso dal dicastero di cui è alla guida, alla luce dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del programma Next Generation EU e del Green Deal Europeo, anche con uno specifico riferimento al contesto bergamasco. L’evento è fruibile on line da parte del pubblico in diretta streaming ...

