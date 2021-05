«Il miele è un alimento e parla il linguaggio del paesaggio italiano | dove viene prodotto» | spiega Pier Luigi Rossi | Specialista in Scienza dell' Alimentazione Tutti i consigli per scegliere il miele italiano

Leggi su iodonna

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dal 2017 le Nazioni Unite hanno istituito la Giornata Mondialee Api, che da allora si celebra il 20 maggio di ogni anno. Un modo per ricordare all’opinione pubblica che l’uso di pesticidi in agricoltura, insieme all’inquinamento e al riscaldamento globale mettono a serio rischio la sopravvivenzae api. “È un appuntamento per ricordare quanto l’impollinazione sia un servizio ecosistemico importante e quanto occorra preservarla, in linea con le iniziative europee a favore degli impollinatori. Il ministero’Ambiente, insieme agli enti parco, sta mettendo in atto una serie di azioni per tutelare gli impollinatori, fondamentali per il contrasto alla perdita di biodiversità”, ricorda il Ministeroa Transizione Ecologica. ...