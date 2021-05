Il “metodo falcone” che ispirò la lotta alle mafie nel mondo

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il giudice Giovanninon fu solo un faro e un punto di riferimento nellaalla mafia in Italia: le sue capacità investigative erano all’avanguardia nell’intero contesto internazionale. Ilispirerà il contrasto, in tutto il, tanto da spingere l’Onu ad approvare la cosiddetta “risoluzione”. Il giudice Giovanni, ucciso dalla mafia il 23 maggio del 1992 a Capaci, insieme alla moglie Francesca Morvillo e tre membri della scorta.Il 23 maggio ricorrerà il 29esimo anniversario della Strage di Capaci, dove perse la vita il giudice Giovanni, insieme alla moglie Francesca Morvillo e i tre membri della scorta: Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo. Di ...

Quindi è d'uopo seguire i flussi finanziari in ogni dove: ecco a voi il metodo Falcone, adottato da 200 paesi nel mondo. Oltre al coraggio, con il suo metodo ha decuplicato il rischio e la paura. A sessant'anni dalla laurea di Giovanni Falcone, viene pubblicata dalla Treccani la tesi "L'istruzione probatoria nel diritto amministrativo".