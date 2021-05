Il meteo e le temperature del weekend 22-23 maggio. Ecco le previsioni (Di venerdì 21 maggio 2021) In vista del weekend di questa ultima parte di maggio ci si chiede se il tempo sarà clemente, considerato che nell’ultimo decreto sono state disposte molte aperture e la possibilità di rientrare alle 23; in molti dunque guardano al meteo speranzosi di poter restare fuori a divertirsi seduti davanti ad un locale fino all’ultimo minuto primo del coprifuoco, a godersi la serata. Cosa ci riserva il weekend Vediamo dunque cosa ci riserva il prossimo weekend del 22 e 23 maggio secondo il sito Ilmeteo.it: Sabato temporalesco su Alpi e Prealpi, molte nubi al Centro-Nord, Domenica temporali sul Triveneto. Sempre soleggiato al Sud. Quindi la giornata di sabato vedrà il centronord con cielo molto nuvoloso e coperto, con anche delle precipitazioni importanti che ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 21 maggio 2021) In vista deldi questa ultima parte dici si chiede se il tempo sarà clemente, considerato che nell’ultimo decreto sono state disposte molte aperture e la possibilità di rientrare alle 23; in molti dunque guardano alsperanzosi di poter restare fuori a divertirsi seduti davanti ad un locale fino all’ultimo minuto primo del coprifuoco, a godersi la serata. Cosa ci riserva ilVediamo dunque cosa ci riserva il prossimodel 22 e 23secondo il sito Il.it: Sabato temporalesco su Alpi e Prealpi, molte nubi al Centro-Nord, Domenica temporali sul Triveneto. Sempre soleggiato al Sud. Quindi la giornata di sabato vedrà il centronord con cielo molto nuvoloso e coperto, con anche delle precipitazioni importanti che ...

