Il libro della Meloni a scuola manda in tilt la sinistra (Di venerdì 21 maggio 2021) Colpisce come sia stato costruito un caso per attaccare strumentalmente Giorgia Meloni quando lei stessa, attraverso il suo ufficio stampa, ha smentito di aver ricevuto l'invito a presentare il suo libro in un Istituto superiore a Messina e sottolineato la propria contrarietà a qualsivoglia imposizione di eventi politici agli studenti nelle scuole

