Il legame tra chi nasce e chi muore: la leggenda dell’isola di Tuma (Di venerdì 21 maggio 2021) Nascita, morte e ciclo vitale affascinano da sempre tutti noi. Ci sono gli scienziati che, basandosi su fonti certe, hanno tratto quelle conclusioni che tutti conosciamo: dallo sviluppo biologico, che avviene con la fecondazione, fino alla morte. Ci sogno gli antropologi e i sociologi che invece hanno scavato nelle credenze più antiche e lontane, per riportare in auge dei pensieri affascinanti che sono lontanissimi da tutto quello che conosciamo. C’è ancora oggi, in un Paese molto lontano una “leggenda” – se così possiamo chiamarla – che si perpetua come una favola della buonanotte da raccontare ai bambini e che, in passato, si è trasformata in una vera discussione di dibattito a seguito delle pubblicazioni dell’antropologo e sociologo Bronis?aw Kasper Malinowski all’interno del quale veniva menzionata la leggenda dell’isola di ... Leggi su dilei (Di venerdì 21 maggio 2021) Nascita, morte e ciclo vitale affascinano da sempre tutti noi. Ci sono gli scienziati che, basandosi su fonti certe, hanno tratto quelle conclusioni che tutti conosciamo: dallo sviluppo biologico, che avviene con la fecondazione, fino alla morte. Ci sogno gli antropologi e i sociologi che invece hanno scavato nelle credenze più antiche e lontane, per riportare in auge dei pensieri affascinanti che sono lontanissimi da tutto quello che conosciamo. C’è ancora oggi, in un Paese molto lontano una “” – se così possiamo chiamarla – che si perpetua come una favola della buonanotte da raccontare ai bambini e che, in passato, si è trasformata in una vera discussione di dibattito a seguito delle pubblicazioni dell’antropologo e sociologo Bronis?aw Kasper Malinowski all’interno del quale veniva menzionata ladi ...

Advertising

Corriere : «Il legame tra l’andamento dei contagi e il raduno in Duomo non s’è visto e sicuramente non c’è un’evidenza. Bisogn… - Esercito : Chi fa parte o ha fatto parte dell’#EsercitoItaliano conosce il profondo legame e il sostegno reciproco che si crea… - AmbasciataUSA : Chargé d’Affaires Thomas Smitham visita 'American Framing' alla #BiennaleArchitettura2021 di Venezia: orgogliosi di… - Takochan00 : Ho appena detto alla cosina (ma in realtà a me stessa): 'Andiamo di là? Ho fame, voglio farmi un caffè.' Credo che… - ConsBrunello : @eliaviviani portabandiera dell’Italia a #Tokyo. E il legame tra grande sport e #BrunellodiMontalcino si rafforza a… -