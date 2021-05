Il governo promuove Mario Vattani | il “console fascio-rock” diventa ambasciatore a Singapore

(Di venerdì 21 maggio 2021) La nomina dicomesta destando molte polemiche., ribattezzato il “” dopo essersi esibito con il suo gruppo musicale sul palco del movimento di estrema destra CasaPound dieci anni fa, è stato promosso dalla Farnesina all’inizio di maggio, ma la notizia è stata rilanciata ieri in un articolo pubblicato sul Fatto quotidiano.è figlio di Umberto, ex segretario generale del ministero degli Esteri e fondatore e presidente della Fondazione Italia-Giappone, che fu anche consigliere diplomatico di Giulio Andreotti. Dieci anni fa, con il nome d’arte di Katanga, partecipò con il suo gruppo Sottofasciasemplice a una kermesse ...

