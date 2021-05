Il giornalista Sorgi | “Chi di noi non ha vissuto in una casa da un milione di euro?”

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 maggio 2021) “Undiè il valore di un appartamento come quello in cui tutti noi abbiamo”. Lo ha detto Marcellode La Stampa, durante il programma tv L’Aria che tira, su La7. Una osservazione che ha lasciato molti telespettatori a bocca aperta e che è diventata in poche ore virale sui social network.stava commentando la proposta del segretario del Pd, Enrico Letta, di alzare la tassa su successioni e donazioni, destinando il gettito ai giovani. La proposta di Letta pone come franchigia undie fissa aliquote progressive fino a un massimo del 20% per chi lascia in eredità o dona un patrimonio superiore a 5 milioni di. “Letta propone di cominciare a tassare da un ...