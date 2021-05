Il Giornale | Galliani prova a sedurre Buffon per portarlo a Monza

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 maggio 2021) Nel futuro di Gianluigipotrebbe esserci il, e il corteggiamento di Adriano. Qualche giorno fa il portiere della Juve (ormai ai titoli di coda dell’esperienza in bianconero) ha dichiarato che «è il tempo delle scelte folli» e di aver già ricevuto un messaggio contenente una proposta. «Cerco nuovi stimoli: un dirigente, che in quanto a pazzia potrebbe addirittura superarmi, mi ha scritto di recente». Il quotidiano scrive: “E non è surreale pensare a, che lo scorso anno convinse Boateng a scegliere la B «bombardandolo di messaggini con canzoni d’amore». L’ad biancorosso nei mesi scorsi ha quasi convinto l’ex Pallone d’oro Kakà a scegliere la Brianza, ha sedotto Ibrahimovic e ha mezza parola con Ribery per la prossima stagione.ha riesumato un Balotelli che tutti ...