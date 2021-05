Il Fantasma dell' Opera | un nuovo film trasforma la storia in un thriller psicologico

Leggi su movieplayer

(Di sabato 22 maggio 2021) Ladel romanzo Ilsarà alla base di unlungometraggio intitolato Phantom, descritto come un. Ilritornerà sul grande schermo con una nuova versione che offrirà un approccio contemporaneo in stile. Il romanzo di Gaston Leroux è stato scritto nel 1910 ed è poi stato adattato in un musical di grande successo e in vari. Phantom, titolo provvisorio del progetto, sarà unpieno di musica dall'atmosfera simile a Il cigno nero e Misery non deve morire non deve morire, con una...