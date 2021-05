Il discorso di Draghi al termine dei lavori del Global Health Summit (Di venerdì 21 maggio 2021) Pubblichiamo il discorso integrale che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto alla conclusione dei lavori del Global Health Summit di quest'oggi a Roma. Cara Ursula, Cari colleghi, Signore e signori, Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto oggi. Il Global Health Summit è un puntuale promemoria del potere della cooperazione multilaterale. La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi. Fra queste non vi è solo la pandemia, ma anche le disuguaglianze Globali e il cambiamento climatico. I contributi al dibattito odierno serviranno come solida base per rafforzare la nostra risposta all’attuale emergenza sanitaria e alle crisi ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Pubblichiamo ilintegrale che il presidente del Consiglio Marioha tenuto alla conclusione deideldi quest'oggi a Roma. Cara Ursula, Cari colleghi, Signore e signori, Sono molto soddisfatto dei risultati che abbiamo raggiunto oggi. Ilè un puntuale promemoria del potere della cooperazione multilaterale. La pandemia ha mostrato che dobbiamo superare i confini se vogliamo affrontare le sfide dei nostri tempi. Fra queste non vi è solo la pandemia, ma anche le disuguaglianzei e il cambiamento climatico. I contributi al dibattito odierno serviranno come solida base per rafforzare la nostra risposta all’attuale emergenza sanitaria e alle crisi ...

