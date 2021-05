Il discorso di Boris Johnson al Global Health Summit

(Di venerdì 21 maggio 2021) È iniziato questa mattina a Villa Pamphilj a Roma il, l'evento organizzato dalla presidenza italiana del G20 in partnership con la Commissione europea. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione Ursula von der Leyen hanno aperto ile al termine dei lavori sarà approvata la "Dichiarazione di Roma”. Ecco ildel premier britannico. Ilintegrale Voglio anzitutto ringraziare la Presidente von der Leyen e il Primo Ministro Draghi per averci riunito oggi. Desidero cogliere l'occasione per ricordare a tutti, certamente ai miei colleghi europei, che la letteratura occidentale inizia con un'aspra lotta politica sulla gestione di una malattia zoonotica. ...

Advertising

enricogiammarco : @Alabamaglam Lui ci è rimasto malissimo e si vedeva. Discorso contorto, di chi non sembra mettersi in discussione (… -

Ultime Notizie dalla rete : discorso Boris

Il Foglio

...IL PEZZO FA RIDERE SE..." Si passa quindi a parlare delle polemiche suscitate dal famoso... la serie di Claudio Amendola, si dice che presto si tornerà a girareanche se al momento non ...L'anno scorsoha riunito a Londra 21 stati africani e ha annunciato investimenti per aiutare la transizione a energie rinnovabili. Unchiaro: "Un decennio fa eravamo una delle nazioni ...Timore per la variante indiana che trasforma in salita la strada verso le riaperture. Strada che fino a qualche giorno fa sembrava tutta in discesa ...A Boris Johnson nulla viene perdonato e nulla gli è risparmiato. Ai suoi tanti avversari (albionici e, soprattutto, continentali) lo schiaffo della Brexit brucia ancora e ogni occasione è buona per ce ...