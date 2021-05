Il Covid sarà endemico | possibili nuove ondate Il mondo entrerà in un' era di pandemie

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ilsta entrando in una “age of pandemics”. Lo afferma il panel di 26 scienziati provenienti da tutto ilnel rapporto pubblicato sul sito della Commissione Europea in occasione del Global Health Summit di oggi e rilanciato dall’Iss. “Gli sforzi di oggi per affrontare il-19 - avvertono gli esperti - dovrebbero includere investimenti e misure di risposta che abbiano il maggior potenziale possibile per un miglioramento sostenibile della prevenzione, inclusi gli investimenti in risorse umane e nella loro formazione, della preparazione e della risposta alle minacce globali per la salute”. “La probabile traiettoria per il SarsCoV2 è di diventare endemica con dei focolai stagionali a causa della diminuzione dell’immunità naturale, della copertura globale insufficiente dei vaccini e/o dell’emergere di...