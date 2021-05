Il cartello tedesco - BMW: La multa dell'Ue sarà inferiore alle previsioni (Di venerdì 21 maggio 2021) La BMW prevede una riduzione significativa della multa che l'Ue si appresta a comminarle per il coinvolgimento nel presunto cartello organizzato dalle Case automobilistiche tedesche al fine di condividere decisioni strategiche e tecniche sul fronte delle emissioni inquinanti. In particolare, l'azienda bavarese ha deciso, sulla base dello stato di avanzamento del procedimento avviato dalla Commissione europea, di diminuire in maniera significativa gli accantonamenti a copertura del probabile esborso: le riserve sono state ridotte di 1 miliardo di euro circa: dagli 1,4 miliardi stanziati nell'aprile del 2019 ai 400 milioni ordierni. Il procedimento. Il costruttore tedesco prevede che il massimo organo esecutivo comunitario intenda ridimensionare significativamente "le ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 maggio 2021) La BMW prevede una riduzione significativache l'Ue si appresta a comminarle per il coinvolgimento nel presuntoorganizzato dCase automobilistiche tedesche al fine di condividere decisioni strategiche e tecniche sul frontee emissioni inquinanti. In particolare, l'azienda bavarese ha deciso, sulla baseo stato di avanzamento del procedimento avviato dalla Commissione europea, di diminuire in maniera significativa gli accantonamenti a copertura del probabile esborso: le riserve sono state ridotte di 1 miliardo di euro circa: dagli 1,4 miliardi stanziati nell'aprile del 2019 ai 400 milioni ordierni. Il procedimento. Il costruttoreprevede che il massimo organo esecutivo comunitario intenda ridimensionare significativamente "le ...

