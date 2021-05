Il caos della prenotazione per i vaccini under 40 in Sardegna (Di venerdì 21 maggio 2021) “Un errore del sistema”. Con questa motivazione, la Regione Sardegna ha cancellato tutti gli appuntamenti per l’immunizzazione prenotati dagli under 40. Come accade per tutto il resto d’Italia, anche sull’isola si stanno ancora rispettando le fasce di età e, per il momento, ancora non è previsto l’avvio delle prenotazioni per i nati dopo il 1981. Eppure, attraverso il numero verde dedicato, alcune persone (sotto i 40 anni) erano riusciti a ottenere il proprio turno. Ora, però, la doccia gelata con il caso vaccini in Sardegna che ha portato alla cancellazione di tutti quegli appuntamenti. vaccini Sardegna, l’errore della Regione per le prenotazioni degli under 40 Come riporta l’edizione online del quotidiano Unione Sarda, anche questa mattina molti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) “Un errore del sistema”. Con questa motivazione, la Regioneha cancellato tutti gli appuntamenti per l’immunizzazione prenotati dagli40. Come accade per tutto il resto d’Italia, anche sull’isola si stanno ancora rispettando le fasce di età e, per il momento, ancora non è previsto l’avvio delle prenotazioni per i nati dopo il 1981. Eppure, attraverso il numero verde dedicato, alcune persone (sotto i 40 anni) erano riusciti a ottenere il proprio turno. Ora, però, la doccia gelata con il casoinche ha portato alla cancellazione di tutti quegli appuntamenti., l’erroreRegione per le prenotazioni degli40 Come riporta l’edizione online del quotidiano Unione Sarda, anche questa mattina molti ...

