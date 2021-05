Igeamed | definiti i dettagli dell’acquisizione del 100% di &Poi Medica

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) –, società quotata su AIM Italia e specializzata nella fornitura di soluzioni nel campo dei servizi di medicina del lavoro, ha definito iper l’acquisizione deldel capitale sociale di &Poi, società specializzata nelle attività sanitarie per le aziende e operante nel nord est Italia, dalla società Igeam. Le parti hanno definito il prezzo di acquisto in 841.891 euro, che sarà corrisposto come segue: 750 mila euro alla stipula del contratto di acquisto tramite compensazione con i crediti commerciali chevanta nei confronti di Igeam, e i restanti 91.891 euro con bonifico bancario entro il 31 dicembre 2021. L’operazione si inserisce in un progetto più ampio che prevede una successiva fusione per incorporazione della società &Poi ...