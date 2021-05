Iachini: “Porterò sempre la Fiorentina nel cuore. Senza il mio esonero avremmo avuto più punti” (Di venerdì 21 maggio 2021) L’allenatore della Fiorentina, Beppe Iachini, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa in vista dell’ultima sfida di campionato contro il Crotone. Sulla sua avventura a Firenze: “E’ stata un’esperienza di lavoro difficile: il Covid ha influito molto e in tanti sono stati male. Resta la grande soddisfazione per aver onorato la maglia viola, questo rimarrà nel mio cuore. Sarò per sempre un tifoso della Fiorentina”. Sulla sfida dell’Ezio Scida e sulla formazione: “Rispettiamo molto i nostri avversari che stanno giocando bene ed hanno uno dei cannonieri del campionato.. Mi piacerebbe dare spazio a qualche ragazzo, vedremo negli ultimi allenamenti. Con il cuore vorrei far giocare tutti perché tutti mi hanno sempre dato grande disponibilità. Hanno incitato i ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) L’allenatore della, Beppe, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa in vista dell’ultima sfida di campionato contro il Crotone. Sulla sua avventura a Firenze: “E’ stata un’esperienza di lavoro difficile: il Covid ha influito molto e in tanti sono stati male. Resta la grande soddisfazione per aver onorato la maglia viola, questo rimarrà nel mio. Sarò perun tifoso della”. Sulla sfida dell’Ezio Scida e sulla formazione: “Rispettiamo molto i nostri avversari che stanno giocando bene ed hanno uno dei cannonieri del campionato.. Mi piacerebbe dare spazio a qualche ragazzo, vedremo negli ultimi allenamenti. Con ilvorrei far giocare tutti perché tutti mi hannodato grande disponibilità. Hanno incitato i ...

Advertising

raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Iachini: 'Porterò sempre la #Fiorentina nel cuore: a Crotone per vincere. Con il cuore vorrei far giocare tutti, #Mile… - sportli26181512 : Fiorentina, Iachini: 'Esperienza che porterò sempre con me. Callejon? Non sono pentito': Beppe Iachini, tecnico del… - Fiorentinanews : #Iachini: 'Porterò sempre la #Fiorentina nel cuore: a Crotone per vincere. Con il cuore vorrei far giocare tutti,… - infoitinterno : Fiorentina, Iachini: 'L'applauso di ieri lo porterò sempre con me. Mi sono commosso' -

Ultime Notizie dalla rete : Iachini Porterò Fiorentina, Iachini: 'Esperienza che porterò sempre con me. Callejon? Non sono pentito' Commenta per primo Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima dell'ultima giornata contro ... Il rapporto che ho con lui e tutte le persone che sono qui me lo porterò ...

Fiorentina, Iachini: 'Esperienza che porterò sempre con me. Callejon? Non sono pentito' Commenta per primo Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima dell'ultima giornata contro ... Il rapporto che ho con lui e tutte le persone che sono qui me lo porterò ...

Commenta per primo Beppe, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima dell'ultima giornata contro ... Il rapporto che ho con lui e tutte le persone che sono qui me lo...Commenta per primo Beppe, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima dell'ultima giornata contro ... Il rapporto che ho con lui e tutte le persone che sono qui me lo...