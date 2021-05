I soliti ignoti, Amadeus rimprovera il parente misterioso “Non si può fare”, gelo in studio (Di venerdì 21 maggio 2021) Ospite della puntata di ieri, giovedì 20 maggio 2021 de I soliti ignoti ovvero il programma di Amadeus, è stato Daniele Liotti il famoso attore, uno tra i più amati del nostro paese. Sembra che anche la puntata di ieri sia stata particolarmente interessante e soprattutto ricca di colpi di scena . Ad un certo punto, il conduttore Amadeus avrebbe letteralmente bacchettato il parente misterioso. Ma cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza. I soliti ignoti, ospite della puntata Daniele Liotti Il noto attore Daniele Liotti che in quest’ultimo periodo è protagonista della fiction intitolata Un passo dal cielo, nella giornata di ieri è stato ospite della puntata de I soliti ignoti, ovvero il programma condotto ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 21 maggio 2021) Ospite della puntata di ieri, giovedì 20 maggio 2021 de Iovvero il programma di, è stato Daniele Liotti il famoso attore, uno tra i più amati del nostro paese. Sembra che anche la puntata di ieri sia stata particolarmente interessante e soprattutto ricca di colpi di scena . Ad un certo punto, il conduttoreavrebbe letteralmente bacchettato il. Ma cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza. I, ospite della puntata Daniele Liotti Il noto attore Daniele Liotti che in quest’ultimo periodo è protagonista della fiction intitolata Un passo dal cielo, nella giornata di ieri è stato ospite della puntata de I, ovvero il programma condotto ...

Advertising

roso_canino : @MPSkino In realtà è una traduzione superficiale del titolo del film, ma all'Italia si adatta bene perché non siamo… - marcedouardnabe : RT @zuzzusierattusi: - Ah, sei venuto da Canossa! - No, dal Tuscolano... I soliti ignoti vent'anni dopo (Amanzio Todini, 1985). https://… - Italia_Notizie : I Soliti Ignoti, Amadeus sgrida il parente misterioso: “No! Non può farlo!”. E Daniele Liotti reagisce così - FQMagazineit : I Soliti Ignoti, Amadeus sgrida il parente misterioso: “No! Non può farlo!”. E Daniele Liotti reagisce così - Fabiorapiti : M' hanno rimasto solo . CIT. V. Gassmann nei soliti ignoti (film) . -