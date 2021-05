I ricchi si vaccinano | i poveri aspettano | tutti i dati sulla disuguaglianza dell’immunizzazione

Leggi su tpi

(Di venerdì 21 maggio 2021) Sono passati oltre cinque mesi da quando è stata somministrata la prima dose di vaccino anti-Covid19, dando il via alla più importante campagna vaccinale della storia. Da allora sono state inoculate oltre 1 miliardo e 400 milioni di dosi in tutto il mondo. Ma solo lo 0,3% di queste sono avvenute in Paesi a basso reddito, mentre più di 8 dosi su 10 sono state somministrate in Paesi a reddito alto o medio alto, come mostrato nella figura di seguito. Questo è quanto denunciato già a fine aprile da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Tuttavia questo dato non tiene in considerazione il numero di abitanti di ciascun gruppo di Paesi: se le percentuali riportate qui in alto rispecchiassero non solo la somministrazione dei vaccini, ma anche la distribuzione della popolazione mondiale, non ci sarebbe alcuna diseguaglianza. Anzi, in una ...