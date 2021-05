I Måneskin all'Eurovision Song Contest: domani la finale da Rotterdam (Di venerdì 21 maggio 2021) Cascata di fuoco, tra scintille e fiammate. E tutti 'Zitti e buoni'. I Måneskin arrivano all'Eurovision Song Contest per rappresentare l'Italia con il brano vincitore al Festival di Sanremo. '... Leggi su leggo (Di venerdì 21 maggio 2021) Cascata di fuoco, tra scintille e fiammate. E tutti 'Zitti e buoni'. I Måneskin arrivano all'per rappresentare l'Italia con il brano vincitore al Festival di Sanremo. '...

Advertising

enpaonlus : Morto Lucky, cane pompiere che lavorò su resti delle Torre Piloti crollate a Genova - FiorellaMannoia : Dare questa notizia per me è una gioia immensa. Quest’estate ripartiamo: finalmente ci rivedremo, si torna a fare c… - m_hunziker : Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e… - mauro_m_tor : @MauroMa52639587 Si ma anche ti leccherei il cazzo - baratto_m : RT @Don_Lazzara: #PapaFrancesco sulla tregua tra #Israele e la #Palestina: 'ringrazio #Dio per la decisione di fermare gli scontri armati e… -