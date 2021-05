I Maneskin | «Nel nostro Paese non c’è solo tra tradizione melodica; siamo felici di rappresentare l’Italia»

(Di venerdì 21 maggio 2021) “molto contenti ed emozionati, non vediamo l’ora che arrivi il momento della finale. Per noi è un onoresu un palco così importante!” Con queste parole, pronunciate da Rotterdam durante la conferenza stampa ufficiale di presentazione, la grintosa bassista deiVictoria esprime l’emozione sua e dei suoi tre compagni (il frontman Damiano, il batterista Ethan e il chitarrista Thomas) per la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2021. Mancano ormai poche ore alla finale di sabato 22 maggio, che sarà visibile sugli schermi di RaiUno a partire dalle 20:40, e sale l’eccitazione per l’ultimo atto del festival europeo della canzone, di cui i quattro ragazzi romani che hanno vinto il Festival di Sanremo sembrano essere i grandi favoriti. Contenti e molto concentrati, i ...

clima festoso e pieno di energia che si vive in Olanda, iapprezzano il Belio e sono convinti che dall'Eurovision possa partire un messaggio di speranza "per il futuro e per il mondo ...... non solopubblico, non sentiamo la competizione ma soltanto una bella emozione''. Damiano David , voce dei, è contento di come la musica del gruppo sia apprezzata anche all'estero: "I ...Cascata di fuoco, tra scintille e fiammate. E tutti “Zitti e buoni”. I Måneskin arrivano all’Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia con il brano ...Segui l'avventura della band romana a Rotterdam per l'Eurovision Song Contest 2021, dove l’Italia è rappresentata proprio dal quartetto con "Zitti e buoni", la canzone vincitrice della settantunesima ...