I Maneskin alla conquista dell'Eurovision: vinto il premio per il miglior testo e favoriti per la finale (Di venerdì 21 maggio 2021) I Maneskin alla vigilia della finale dell'Eurovision Song Contest 2021 conquistano già il premio per il miglior testo, l'Eurostory Best Lyrics Award. Il gruppo rock che ha vinto il Festival di Sanremo sente sempre più vicino il traguardo, con il sogno di espugnare anche la competizione canora europea, dove si piazzano come favoriti per la vittoria. Ai Maneskin il premio per il miglior testo I Maneskin possono già dirsi soddisfatti e prima della serata finale portano a casa il premio per il miglior testo, come accaduto nel 2019 a Mahmood, poi arrivato secondo.

