I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 21 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 5.218 casi positivi da coronavirus e 218 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 11.394 (533 in meno di ieri), di cui 1.469 nei reparti di terapia intensiva (75 Leggi su ilpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 5.218 casi positivi dae 218 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 11.394 (533 in meno di ieri), di cui 1.469 nei reparti di terapia intensiva (75

Advertising

TeresaBellanova : Non è facile quantificare fino a che punto la #DAD abbia contribuito ad abbandono e dispersione scolastica e sul re… - ilpost : I dati sul coronavirus in Italia di oggi, venerdì 21 maggio - riccarcio : @anikeatable @GianlucaZaniniD @venetolink @elerub11 Veramente i complottisti sono gli unici che oltre ad aver previ… - vi__enne : Alcuni componenti pongono delle domande interessanti sul monitoraggio dei dati. Tutto il paragrafo genera hype ment… - Irena67516527 : @FrancoScarsell2 Mah..questo cozza un po con i dati sul risparmio..a me sembra che il giornalismo sia un dare dati… -