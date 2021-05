I convocati della Francia per Euro 2020 (Di venerdì 21 maggio 2021) Didier Deschamps ha comunicato i nomi dei convocati della Francia per il prossimo Euro 2020. Da campioni del mondo, i transalpini vogliono portare a casa anche il campionato Europeo, dopo che nel 2016 se l’è fatta sfuggire in casa contro il Portogallo. E proprio il Portogallo di Cristiano Ronaldo sarà la prossima avversaria dei galletti assieme a Ungheria e Germania. Due sono le novità assoluto che si possono evincere dai nomi dei convocati. Una è l’assenza del terzino del Milan Theo Hernandez, inspiegabilmente mai preso in considerazione nonostante in questo momento sia uno dei migliori nel suo ruolo. L’altra novità riguarda il ritorno, dopo sei anni, di Karim Benzema, in precedenza escluso per lo scandalo sex-tape. Francia ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 21 maggio 2021) Didier Deschamps ha comunicato i nomi deiper il prossimo. Da campioni del mondo, i transalpini vogliono portare a casa anche il campionatopeo, dopo che nel 2016 se l’è fatta sfuggire in casa contro il Portogallo. E proprio il Portogallo di Cristiano Ronaldo sarà la prossima avversaria dei galletti assieme a Ungheria e Germania. Due sono le novità assoluto che si possono evincere dai nomi dei. Una è l’assenza del terzino del Milan Theo Hernandez, inspiegabilmente mai preso in considerazione nonostante in questo momento sia uno dei migliori nel suo ruolo. L’altra novità riguarda il ritorno, dopo sei anni, di Karim Benzema, in precedenza escluso per lo scandalo sex-tape....

