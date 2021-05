House of Gucci, Salma Hayek loda la performance di Lady Gaga: “Incredibilmente talentuosa” (Di venerdì 21 maggio 2021) Nei mesi scorsi, l’Italia è stata il set scelto da Ridley Scott per uno dei progetti più attesi dell’anno: House of Gucci. Il film, di cui abbiamo parlato più volte, ripercorre le vicende relative all’omicidio di Maurizio Gucci, tra i casi di cronaca italiana più famosi degli ultimi trent’anni. Nel ruolo dell’ex moglie della vittima, Lady Gaga sembra essersi distinta grazie alla sua performance, offrendoci una magistrale Patrizia Reggiani. Almeno stando alle parole di Salma Hayek. L’attrice messicana naturalizzata statunitense, candidata al Premio Oscar per Frida nel 2003, si è detta entusiasta per il lavoro svolto dalla collega. In un’intervista rilasciata a Variety, ha espresso tutta la sua ammirazione per Lady ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 21 maggio 2021) Nei mesi scorsi, l’Italia è stata il set scelto da Ridley Scott per uno dei progetti più attesi dell’anno:of. Il film, di cui abbiamo parlato più volte, ripercorre le vicende relative all’omicidio di Maurizio, tra i casi di cronaca italiana più famosi degli ultimi trent’anni. Nel ruolo dell’ex moglie della vittima,sembra essersi distinta grazie alla sua, offrendoci una magistrale Patrizia Reggiani. Almeno stando alle parole di. L’attrice messicana naturalizzata statunitense, candidata al Premio Oscar per Frida nel 2003, si è detta entusiasta per il lavoro svolto dalla collega. In un’intervista rilasciata a Variety, ha espresso tutta la sua ammirazione per...

Advertising

bellissimagaga : RT @LMonstersITA: “Lady Gaga ha un talento incredibile. È brava con l'accento. È un'improvvisatrice straordinaria, incarna il personaggio.… - CelxenaAshrxver : stream perché l’uscita di House of Gucci è stata anticipata in Italia ( si ringrazia @gracexbarber per l’informazio… - cinemaniaco_fb : ?????????????? House of Gucci, Salma Hayek su Lady Gaga: 'Un tale coinvolgimento l'avrò visto una o due volte'… - chiffonmagazin1 : Salma Hayek parla di Lady Gaga e del suo lavoro in House of Gucci - Alessia061 : RT @LMonstersITA: “Lady Gaga ha un talento incredibile. È brava con l'accento. È un'improvvisatrice straordinaria, incarna il personaggio.… -