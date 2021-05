Hockey su ghiaccio, Mondiali Riga 2021: il regolamento come funziona il torneo (Di venerdì 21 maggio 2021) Il regolamento e il format dei Mondiali di Hockey su ghiaccio in programma a Riga, in Lettonia. Anche l’Italia partecipa alla rassegna iridata in nord Europa, a cui sono iscritte Russia, Svezia, Repubblica Ceca, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Bielorussia, Gran Bretagna, Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia e Kazakistan. IL CALENDARIO COMPLETO IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DELL’ITALIA IL FORMAT – Si comincia con la fase a gironi, in cui le squadre sono divise in due gruppi. Al termine della prima fase, le prime quattro di ogni girone accederanno ai quarti di finale in programma a partire da giovedì 3 giugno. Il 5 giugno si svolgeranno le semifinali e domenica 6 le due finali per assegnare le tre medaglie. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Ile il format deidisuin programma a, in Lettonia. Anche l’Italia partecipa alla rassegna iridata in nord Europa, a cui sono iscritte Russia, Svezia, Repubblica Ceca, Svizzera, Slovacchia, Danimarca, Bielorussia, Gran Bretagna, Canada, Finlandia, Stati Uniti, Germania, Lettonia, Norvegia e Kazakistan. IL CALENDARIO COMPLETO IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DELL’ITALIA IL FORMAT – Si comincia con la fase a gironi, in cui le squadre sono divise in due gruppi. Al termine della prima fase, le prime quattro di ogni girone accederanno ai quarti di finale in programma a partire da giovedì 3 giugno. Il 5 giugno si svolgeranno le semifinali e domenica 6 le due finali per assegnare le tre medaglie. SportFace.

