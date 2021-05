Hockey ghiaccio, Mondiali 2021: l’Italia sfida la Germania per un esordio da cuori forti (Di venerdì 21 maggio 2021) Si alza il sipario sull’attesissimo Campionato Mondiale di Top Division 2021 di Hockey ghiaccio. Dopo un anno di attesa (l’edizione del 2020 era stata ovviamente cancellata per colpa della pandemia) si torna finalmente in azione e l’Italia è subito pronta per il proprio esordio sul ghiaccio lettone che, per due settimane, ci regalerà spettacolo, emozioni e sfide ad altissimo livello. La compagine denominata “Blue Team” vivrà il suo primo match di questa kermesse iridata nella giornata odierna, andando a sfidare la Germania alla Arena Riga alle ore 15.15 italiane (le 16.15 nel Paese lettone). Subito un impegno complicato dunque per i ragazzi allenati da coach Greg Ireland, dato che la squadra teutonica è pronta ad un percorso da protagonista e, giova ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Si alza il sipario sull’attesissimo Campionato Mondiale di Top Divisiondi. Dopo un anno di attesa (l’edizione del 2020 era stata ovviamente cancellata per colpa della pandemia) si torna finalmente in azione eè subito pronta per il propriosullettone che, per due settimane, ci regalerà spettacolo, emozioni e sfide ad altissimo livello. La compagine denominata “Blue Team” vivrà il suo primo match di questa kermesse iridata nella giornata odierna, andando are laalla Arena Riga alle ore 15.15 italiane (le 16.15 nel Paese lettone). Subito un impegno complicato dunque per i ragazzi allenati da coach Greg Ireland, dato che la squadra teutonica è pronta ad un percorso da protagonista e, giova ...

