Hockey ghiaccio | Mondiali 2021 | l’Italia prima si illude poi cede 9-4 contro la Germania nel match d’esordio

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo l’illusione iniziale, l’esordio delneidisi trasforma in una sconfitta abbastanza netta. Alla Arena Riga della capitale lettone, infatti, i ragazzi allenati (ancora da remoto vista la positività al Covid-19) da coach Greg Ireland cadono con il punteggio di 9-4la, nella diciannovesima sfida tra queste due Nazionali in un Mondiale. Nonostante il risultato veda un margine ampio, gli Azzurri hanno fatto vedere buone cose nelle due fasi, al cospetto di una squadra che, giova ricordarlo, è vice-campione olimpica di PyeongChang 2018.non riesce a schierare Miglioranzi, appena rientrato in gruppo dopo essere risultato negativo al tampone (sarà pronto per l’esordio nel...

I risultati e le classifiche dei gironi ai Mondiali maschili 2021 di hockey su ghiaccio in programma a Riga , in Lettonia. Le selezioni più forti del globo scendono in campo per la rassegna iridata che si svolgerà nel nord Europa. Presente anche l'Italia, inserita nel