Harry, il trauma dopo la morte della madre: “Mi drogavo e bevevo” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Principe Harry racconta il trauma dopo la scomparsa di Diana: un lungo periodo di alcol e droga. Nuove accuse alla casa reale Il Principe Harry (Getty Images)La conduttrice americana Oprah Winfrey fa parlare di nuovo il Principe Harry e le sue parole fanno ancora una volta il giro del mondo. Il figlio di Carlo e Diana, ormai fuori dalla famiglia reale britannica, racconta come ha vissuto il trauma causato dalla morte della mamma. La giornalista ha realizzato la serie in streaming The Me You Can’t See su Apple+ dedicata alla salute mentale. Una serie di interviste a personaggi famosi e non su come affrontare i disagi psicologici. “bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana, mi drogavo anche” ha detto il ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Principeracconta illa scomparsa di Diana: un lungo periodo di alcol e droga. Nuove accuse alla casa reale Il Principe(Getty Images)La conduttrice americana Oprah Winfrey fa parlare di nuovo il Principee le sue parole fanno ancora una volta il giro del mondo. Il figlio di Carlo e Diana, ormai fuori dalla famiglia reale britannica, racconta come ha vissuto ilcausato dallamamma. La giornalista ha realizzato la serie in streaming The Me You Can’t See su Apple+ dedicata alla salute mentale. Una serie di interviste a personaggi famosi e non su come affrontare i disagi psicologici. “tanto alcol quanto se ne beve in una settimana, mianche” ha detto il ...

