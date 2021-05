Harry confessa: “Alcol e droga per superare la morte di mia madre Diana” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il principe Harry è tornato a parlare del suo triste e complicato passato, rivelando di aver abusato per anni di Alcol e droga. Le sue parole sono destinate a innescare nuove polemiche. Credit: Victoria Jones – WPA Pool/Getty ImagesNei primi giorni di marzo il principe Harry e la moglie Meghan Markle rilasciavano ad Oprah Winfrey un’intervista inedita, generando un terremoto tra le mura della famiglia reale britannica e facendo scoppiare forti polemiche nelle pagine di tutti i tabloid. Adesso il secondogenito di Lady Diana è tornato a parlare con la nota conduttrice statunitense, facendo luce sul suo passato tormentato nel documentario “The Me You Can’t See”, in onda su AppleTV. La mamma del principe morì il 31 agosto 1997 a causa di un incidente stradale nella galleria che passa sotto ... Leggi su ck12 (Di venerdì 21 maggio 2021) Il principeè tornato a parlare del suo triste e complicato passato, rivelando di aver abusato per anni di. Le sue parole sono destinate a innescare nuove polemiche. Credit: Victoria Jones – WPA Pool/Getty ImagesNei primi giorni di marzo il principee la moglie Meghan Markle rilasciavano ad Oprah Winfrey un’intervista inedita, generando un terremoto tra le mura della famiglia reale britannica e facendo scoppiare forti polemiche nelle pagine di tutti i tabloid. Adesso il secondogenito di Ladyè tornato a parlare con la nota conduttrice statunitense, facendo luce sul suo passato tormentato nel documentario “The Me You Can’t See”, in onda su AppleTV. La mamma del principe morì il 31 agosto 1997 a causa di un incidente stradale nella galleria che passa sotto ...

