Guerriero | innamorato ma promesso a una donna che non amava | chi era davvero Dante Alighieri?

(Di venerdì 21 maggio 2021) Ho sempre provato una caparbia curiosità per Dante Alighieri, l’uomo. Caparbia perché a scuola, pur nelle importanti e affascinanti lezioni dei miei professori, quella parte del Sommo Poeta mi mancava immensamente. E in un certo senso mi veniva negata. Ma non tanto e non solo dai professori, per altro bravissimi, che si spendevano con passione in letture e spiegazioni, quanto piuttosto dallo stesso Alighieri. Chi era Dante? Il Sommo Poeta, d’accordo. L’autore della Divina Commedia, certo. Eppure era come se l’opera avesse divorato l’artista, un po’ per la riservatezza di Dante che pareva aver lasciato dietro di sé davvero poche informazioni, specie di quei primi anni in cui, amico di Guido Cavalcanti, fondò il Dolce Stil Novo. Ecco allora la donna angelicata, la Vita Nova, Beatrice: tutto magnifico, ma ancora una volta a quei versi, dalla bellezza straordinaria, non riuscivo ad associare l’uomo, semplicemente perché non c’era, quasi volesse giocare con noi lettori, nascondendosi fra liriche immortali.