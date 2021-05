Guardiola: “Aguero domani gioca. Kane? E’ del Tottenham, non sta a me parlarne” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato nella conferenza finale della Premier. Il tecnico ha parlato anche di Aguero e Kane. Queste le sue parole: “Aguero domani gioca, è giusto che saluti come meriti dopo tanti anni con noi e tanti successi ottenuti. Kane? È un giocatore del Tottenham, non è corretto parlarne. Siamo qui per parlare della partita contro l’Everton, che lotta per qualificarsi per una competizione europea. E poi ci sarà un’importante partita in Champions League”. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Il tecnico del Manchester City, Pep, ha parlato nella conferenza finale della Premier. Il tecnico ha parlato anche di. Queste le sue parole: “, è giusto che saluti come meriti dopo tanti anni con noi e tanti successi ottenuti.? È untore del, non è corretto. Siamo qui per parlare della partita contro l’Everton, che lotta per qualificarsi per una competizione europea. E poi ci sarà un’importante partita in Champions League”. Foto: Twitter Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

