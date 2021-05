Green pass nazionale: tutto quello che c'è da sapere in dieci punti (Di venerdì 21 maggio 2021) QUANTO DURA? Stando alle modifiche introdotte dal DL n.65 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio, la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione del soggetto richiedente ha una durata ... Leggi su hdblog (Di venerdì 21 maggio 2021) QUANTO DURA? Stando alle modifiche introdotte dal DL n.65 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio, la certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione del soggetto richiedente ha una durata ...

Advertising

GiovanniToti : L’obbligo di green pass per i matrimoni è incomprensibile! Le linee guida per garantire lo svolgimento dei matrimon… - ItaliaViva : Abbiamo le carte in regola per ospitare i turisti, siamo un Paese sicuro. Ora bisogna accelerare con il Green Pass… - repubblica : ?? Accordo sul green pass vaccinale europeo, permettera' di viaggiare nell'Unione. La Ue: 'Torna la liberta' di movi… - Cinzia75421896 : RT @simabastaroghi: Il green pass è anche propaganda. Così come è concepito sembra essere una sorta di status symbol. È per pochi È a pa… - CasadiMaria : RT @Corriere: Covid pass, quando scade? Per chi fa AstraZeneca dura quasi un anno -