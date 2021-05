Grande Fratello Vip | ennesima naufraga di Ilary Blasi si candida a partecipare | “Mettetemi dei boni in Casa!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’Isola dei Famosi sembrerebbe essere un reality di passaggio per chi ambisce a varcare la porta rossa delVip perché dopo Daniela Martani, Vera Gemma e Drusilla Gucci anche Manuela Ferrera ha espresso il desiderio dial programma di Alfonso Signorini. Interrogata durante una diretta con Casa Chi in merito, la Ferrera – che è rimasta in Honduras quanto un gatto in tangenziale – ha ironicamente risposto: “Io alVip? Ma magari. Se mi mettete due o tre nerd e quattro bonazzi, chiudetemi anche tre anni“. Una provocazione che se si materializzasse l’ex meteorina accetterebbe al volo: dopo il debutto in fattoria nel reality Un Due Tre Stalla! ed il naufragio a L’Isola dei Famosi, che sia arrivato per lei il momento giusto per la casa del GF ...