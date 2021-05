Granada CF-Getafe (domenica H 18.30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Si chiude la stagione degli andalusi e degli Azulones (Di venerdì 21 maggio 2021) Si gioca per l’onore la prima delle due gare domenicali che manderanno in archivio la Liga 2020-2021; nè Granada nè Getafe hanno particolari obiettivi di classifica. Le due squadre sono distanziate da otto punti ma hanno disputato delle stagioni estremamente diverse: gli andalusi hanno vissuto un’avventura magica in Europa League senza rischiare mai nulla in InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 21 maggio 2021) Si gioca per l’onore la prima delle due gareli che manderanno in archivio la Liga 2020-2021; nènèhanno particolari obiettivi di classifica. Le due squadre sono distanziate da otto punti ma hanno disputato delle stagioni estremamente diverse: glihanno vissuto un’avventura magica in Europa League senza rischiare mai nulla in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Granada CF-Getafe (domenica H 18.30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Si - Dekisa_Sports : Strasbourg Vs Lorient 10pm #SerieA Inter Milan Vs Udinese 4pm Atalanta Vs AC Milan 9:45pm Bologna Vs Juventus 9:45… - R0bby36 : È FINITA! Elche - Athletic Bilbao 2-0 L'Elche è matematicamente salvo! L'Athletic Bilbao terminerà la stagione in… - CinqueNews : #Granada - #Getafe -> ecco cosa sapere sul match, i numeri - 11contro11 : Liga, giornata 37: brivido ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar #Elche… -