Granada CF-Getafe domenica H 18 30 | formazioni | quote | pronostici Si chiude la stagione degli andalusi e degli Azulones

(Di venerdì 21 maggio 2021) Si gioca per l’onore la prima delle due gareli che manderanno in archivio la Liga 2020-2021; nènèhanno particolari obiettivi di classifica. Le due squadre sono distanziate da otto punti ma hanno disputato delle stagioni estremamente diverse: glihanno vissuto un’avventura magica in Europa League senza rischiare mai nulla in InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

CinqueNews : #Granada - #Getafe -> ecco cosa sapere sul match, i numeri - 11contro11 : Liga, giornata 37: brivido ... #Alaves #AthleticBilbao #AtleticoMadrid #Barcellona #Cadice #CeltaVigo #Eibar #Elche… -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Getafe

Infobetting

... Barcellona 76, Siviglia 74, Real Sociedad 59, Betis 58, Villarreal 58, Celta Vigo 53, Athletic Bilbao 46,45, Osasuna 44, Cadice 43, Valencia 42, Levante 40, Alaves 38,37, Huesca 33, ...Invischiate nella lotta per non retrocedere anche il, a più 3 sulla zona rossa, che riceve il Levante senza obiettivi, e l' Alaves , a più 4 sulla zona rossa, che invece ospita il. ...FRANCESCO LOIACONO - Nella trentasettesima e penultima giornata della Liga l’Atletico Madrid vince 2-1 in casa con l’Osasuna ed è primo con 83 punti. Nel secondo tempo al 30’ passa in vantaggio l’ Osa ...Nella penultima giornata la squadra di Simeone passa in rimonta nel finale e respinge l'assalto alla vetta dei Blancos, vittoriosi a Bilbao. Barcellona ko ...