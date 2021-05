Google apre il suo primo negozio al mondo (Di venerdì 21 maggio 2021) Google ha annunciato l'apertura del suo primo negozio fisico, che si troverà a New York. L’inaugurazione del primo Google Store è al momento prevista per l’estate 2021: il punto vendita si troverà all'interno del campus Google a Chelsea (Manhattan). Cosa aspettarsi dal primo negozio di Google Al suo interno i clienti potranno visionare e acquistare un ventaglio di prodotti realizzati dall'azienda di Mountain View, che spazierà dai telefoni Google Pixel, ai prodotti Nest per la smart home, ai dispositivi Fitbit, Pixelbook e altro. La sede inoltre ospiterà demo e workshop sull'utilizzo dei prodotti Google e fornirà pure un servizio di assistenza e riparazioni. «Passate a dirci “Ciao” questa estate», ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 maggio 2021)ha annunciato l'apertura del suofisico, che si troverà a New York. L’inaugurazione delStore è al momento prevista per l’estate 2021: il punto vendita si troverà all'interno del campusa Chelsea (Manhattan). Cosa aspettarsi daldiAl suo interno i clienti potranno visionare e acquistare un ventaglio di prodotti realizzati dall'azienda di Mountain View, che spazierà dai telefoniPixel, ai prodotti Nest per la smart home, ai dispositivi Fitbit, Pixelbook e altro. La sede inoltre ospiterà demo e workshop sull'utilizzo dei prodottie fornirà pure un servizio di assistenza e riparazioni. «Passate a dirci “Ciao” questa estate», ...

