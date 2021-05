Golf, PGA Championship: Molinari out in South Carolina, Conners leader (Di venerdì 21 maggio 2021) Sorride Corey Conners, leader a sorpresa in South Carolina nella 103esima edizione del PGA Championship, secondo Major maschile del 2021. E’ stato infatti il canadese Conners, con un parziale chiuso in 67 (-5), a prendersi la scena della rassegna. Il 29enne di Listowel ha due colpi di vantaggio su sei inseguitori, tutti secondi con 69 (-3). Alle sue spalle ci sono infatti Brooks Koepka (vincitore del PGA Championship nel 2018 e nel 2019), Viktor Hovland, Cameron Davis, Sam Horsfield, Keegan Bradley e Aaron Wise. Ottava piazza (70, -2), tra gli altri, per il californiano Collin Morikawa, campione in carica, e per Phil Mickelson. Mentre sono 16/i (71, -1) Will Zalatoris (secondo da debuttante al The Masters), Paul Casey, Rickie Fowler, Tyrrell Hatton e altri 11 ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Sorride Coreya sorpresa innella 103esima edizione del PGA, secondo Major maschile del 2021. E’ stato infatti il canadese, con un parziale chiuso in 67 (-5), a prendersi la scena della rassegna. Il 29enne di Listowel ha due colpi di vantaggio su sei inseguitori, tutti secondi con 69 (-3). Alle sue spalle ci sono infatti Brooks Koepka (vincitore del PGAnel 2018 e nel 2019), Viktor Hovland, Cameron Davis, Sam Horsfield, Keegan Bradley e Aaron Wise. Ottava piazza (70, -2), tra gli altri, per il californiano Collin Morikawa, campione in carica, e per Phil Mickelson. Mentre sono 16/i (71, -1) Will Zalatoris (secondo da debuttante al The Masters), Paul Casey, Rickie Fowler, Tyrrell Hatton e altri 11 ...

Advertising

SkySport : RT @SkySportF1: ?? C'è un nuovo Super Weekend da non perdere sui canali @SkySport: sabato via al PGA Championship di golf e ai playoff di NB… - SkySportF1 : ?? C'è un nuovo Super Weekend da non perdere sui canali @SkySport: sabato via al PGA Championship di golf e ai playo… - ansacalciosport : Golf: Problema alla schiena, Molinari salta PGA Championship. Infortunio durante il riscaldamento, 'spero di tornar… - ilpodsport : #AltriSport Golf, il Pga Tour elimina l'obbligo di mascherina per i vaccinati #ilpodsport - AntoCifa : RT @Eurosport_IT: Zalatoris con l'eagle che fa impazzire il pubblico! ????? Il PGA Championship numero 103 ha preso il via ???? #PGAChamp |… -