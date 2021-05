Golf | Corey Conners leader solitario del primo giro al PGA Championship 2021

(Di venerdì 21 maggio 2021) L’Ocean Course di Kiawah Island (South Carolina) non ha certo deluso le attese nelround del PGA. Il secondo major stagionale del grandedeve infatti fare i conti con uno dei campi più iconici e impegnativi dell’intero panorama, che è riuscito anche in questa occasione a fornire un test tutt’altro che di semplice lettura ai professionisti giunti sin qui con lo scopo di domarlo. L’unico ad esserci riuscito, facendolo sembrare anche un compito accessibile, è stato il canadese, che si è costruito colpo dopo colpo un round d’apertura da 5 colpi sotto al par che gli permette di sedere comodamente in testa da solo alla classifica. Il ventinovenne laureato in matematica ha battuto tutti i par 5, messo a segno un altro paio di birdie grazie a dei ...

