God of War Ragnarok: artista ipotizza come potrebbe essere giocare nei panni di Atreus – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 21 maggio 2021) Un artista di SIE Santa Monica parla di come potrebbe essere giocare nei panni di Atreus nel prossimo God of War Ragnarok.. Parlando in un recente podcast dedicato a God of War, un concept artist di SIE Santa Monica Studio – Samuel Matthews – ha ipotizzato in che modo si potrebbe giocare nei panni di Atreus all’interno di God of War Ragnarok (e più in generale in futuri capitoli). L’artista di SIE Santa Monica ha spiegato che ci sono alcune possibilità, una delle quali è il separare i due personaggi e mandarli in diverse direzioni per un po’. Matthews, scherzando, … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo God of War ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 21 maggio 2021) Undi SIE Santa Monica parla dineidinel prossimo God of War.. Parlando in un recente podcast dedicato a God of War, un concept artist di SIE Santa Monica Studio – Samuel Matthews – hato in che modo sineidiall’interno di God of War(e più in generale in futuri capitoli). L’di SIE Santa Monica ha spiegato che ci sono alcune possibilità, una delle quali è il separare i due personaggi e mandarli in diverse direzioni per un po’. Matthews, scherzando, … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo God of War ...

Advertising

domenicopanacea : Soddisfatto della PS5. Giocare Days Gone, The Last Of Us II, Ratchet and Clank, Ghost of Tsushima, God of War, TITO… - zazoomblog : God of War: Ragnarok con Atreus giocabile è una possibilità concreta - #Ragnarok #Atreus #giocabile - zazoomblog : God of War: Ragnarok con Atreus giocabile è una possibilità che gli sviluppatori stanno discutendo - #Ragnarok… - Eurogamer_it : Atreus potrebbe essere giocabile in #GodofWarRagnarok. #PS5 - infoitscienza : God of War Ragnarok ci farà giocare con Atreus? La risposta tira in ballo The Last of Us Part II -