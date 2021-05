Gliomi | scoperti nuovi bersagli genetici per contrastare la crescita tumorale

(Di venerdì 21 maggio 2021) Lo studio è stato condotto dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con l’Institute for Cancer Research dell’Oslo University Hospital.perladei, tra i più aggressivi tumori del cervello, sono statida un gruppo di ricercatori, di cui fanno parte biologi cellulari e dello sviluppo. Il coordinamento dello studio è di Thomas Vaccari e Valentina Vaira, ricercatori dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con Helene Knævelsrud, principal investigator all’Institute for Cancer Research dell’Oslo University Hospital. I risultati della ricerca, sostenuta da Fondazione AIRC, Worldwide Cancer Research e Fondazione Cariplo, con il supporto dell’Università degli Studi ...

