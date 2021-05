Giulia De Lellis pronta a debuttare come conduttrice a Love Island: “Cerco di non farmi toccare dalle critiche” (Di venerdì 21 maggio 2021) Manca sempre meno e Giulia De Lellis è ormai pronta al suo debutto da presentatrice a Love Island. L’ex corteggiatrice, infatti, condurrà la nuova trasmissione di Discovery+. Il programma partirà il 7 giugno e tutto verrà ambientato in una grande villa che ospiterà alcuni ragazzi che avranno l’obiettivo di innamorarsi. Intervistata dal corriere.it, Giulia si è detta testimone del fatto che è possibile trovare l’amore in tv: Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile. Ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi. Giulia, che grazie a Uomini e Donne aveva incontrato il suo ex fidanzato Andrea Damante, ha ringraziato Maria De Filippi: Quella di Maria una scuola incredibile, che mi aiuta ad affrontare questo ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 21 maggio 2021) Manca sempre meno eDeè ormaial suo debutto da presentatrice a. L’ex corteggiatrice, infatti, condurrà la nuova trasmissione di Discovery+. Il programma partirà il 7 giugno e tutto verrà ambientato in una grande villa che ospiterà alcuni ragazzi che avranno l’obiettivo di innamorarsi. Intervistata dal corriere.it,si è detta testimone del fatto che è possibile trovare l’amore in tv: Io sono la prova vivente che innamorarsi in un programma tv è possibile. Ma non bisogna vivere queste avventure con la speranza di diventare famosi., che grazie a Uomini e Donne aveva incontrato il suo ex fidanzato Andrea Damante, ha ringraziato Maria De Filippi: Quella di Maria una scuola incredibile, che mi aiuta ad affrontare questo ...

