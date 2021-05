Giudice Sportivo Serie B: Maleh salta l’andata della finale. Due turni a Pablo Rodriguez (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Giudice Sportivo ha reso noto le sue decisioni al termine delle due semifinali play-off. Un turno di squalifica per Maleh (Venezia) che, già diffidato, è stato ammonito nella gara di ieri contro il Lecce. Tra i salentini due giornate di squalifica a Pablo Rodriguez “per avere, al termine della gara, lanciato con violenza il pallone e, con atteggiamento intimidatorio, rivolto all’Arbitro una critica irrispettosa; per avere inoltre, negli spogliatoi, colpito violentemente con due pugni la porta dello spogliatoio degli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale”. Foto: Sito Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha reso noto le sue decisioni al termine delle due semifinali play-off. Un turno di squalifica per(Venezia) che, già diffidato, è stato ammonito nella gara di ieri contro il Lecce. Tra i salentini due giornate di squalifica a“per avere, al terminegara, lanciato con violenza il pallone e, con atteggiamento intimidatorio, rivolto all’Arbitro una critica irrispettosa; per avere inoltre, negli spogliatoi, colpito violentemente con due pugni la porta dello spogliatoio degli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratoriProcura Federale”. Foto: Sito Venezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

