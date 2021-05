Giro d'italia. Vince Giacomo Nizzolo dopo un'attesa di 139 tappe (Di venerdì 21 maggio 2021) Una rincorsa di centotrentanove tappe, per trovarsi pronto alla centoquarantesima. Tanto ha dovuto aspettare Giacomo Nizzolo prima di Vincere una tappa al Giro d’italia. C’è riuscito a Verona, al termine della tredicesima tappa dell'edizione 2021. Tra la prima e la centoquarantesima si sono sommati 11 secondi posti e 5 terzi posti. Fosse il Giro una gara di regolarità il velocista milanese sarebbe da primato. A contare però, almeno per la memoria storica, sono i successi. Gli albi d’oro riportano i primi, degli altri si perdono spesso le tracce, chi ha visto da vicino le spalle dei Vincenti viene offuscato. Passa in secondo piano, indipendentemente da quanto lo abbia fatto dannare sui pedali. Sarebbe stato un peccato che l’abilità nelle volate di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Una rincorsa di centotrentanove, per trovarsi pronto alla centoquarantesima. Tanto ha dovuto aspettareprima dire una tappa ald’. C’è riuscito a Verona, al termine della tredicesima tappa dell'edizione 2021. Tra la prima e la centoquarantesima si sono sommati 11 secondi posti e 5 terzi posti. Fosse iluna gara di regolarità il velocista milanese sarebbe da primato. A contare però, almeno per la memoria storica, sono i successi. Gli albi d’oro riportano i primi, degli altri si perdono spesso le tracce, chi ha visto da vicino le spalle deinti viene offuscato. Passa in secondo piano, indipendentemente da quanto lo abbia fatto dannare sui pedali. Sarebbe stato un peccato che l’abilità nelle volate di ...

