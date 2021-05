Giro d’Italia 2021, Zoncolan decisivo: Nibali, Caruso e Ciccone capiranno sin dove potranno spingersi (Di venerdì 21 maggio 2021) È arrivato il momento decisivo del Giro d’Italia 2021. La Corsa Rosa è stata tiratissima sin dalla partenza con la cronometro di Torino, forse solamente un paio di giornate sono state relativamente di calma piatta (compresa quella odierna con arrivo a Verona), ma i big si sono quasi sempre dati battaglia. Da domani però cambia lo scenario: sterrato, medie salite, strappi duri si fanno da parte, arrivano le grandi montagne. A partire forse dall’ascesa più dura di tutta la gara: il Monte Zoncolan. La quattordicesima frazione potrà sicuramente scombussolare del tutto la classifica generale: i veri scalatori verranno fuori e non ci si potrà più nascondere. L’Italia ci spera e punta ovviamente sulla possibile rimonta di Vincenzo Nibali e Giulio Ciccone. La coppia della ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) È arrivato il momentodel. La Corsa Rosa è stata tiratissima sin dalla partenza con la cronometro di Torino, forse solamente un paio di giornate sono state relativamente di calma piatta (compresa quella odierna con arrivo a Verona), ma i big si sono quasi sempre dati battaglia. Da domani però cambia lo scenario: sterrato, medie salite, strappi duri si fanno da parte, arrivano le grandi montagne. A partire forse dall’ascesa più dura di tutta la gara: il Monte. La quattordicesima frazione potrà sicuramente scombussolare del tutto la classifica generale: i veri scalatori verranno fuori e non ci si potrà più nascondere. L’Italia ci spera e punta ovviamente sulla possibile rimonta di Vincenzoe Giulio. La coppia della ...

